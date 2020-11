Trotse Tullepetaonen Remco en Loes trouwen helemaal in 11-11-stijl: ‘Dit is perfect’

Het kon ook niet anders, dat ze op een carnavaleske datum zouden trouwen, zegt Van Rijsbergen. ,,Want we zijn fanatieke carnavalsvierders. En hij heeft me met Carnaval ten huwelijk gevraagd.” Van Oosterwijk sloeg zijn slag tijdens de optocht in februari, vertelt hij. ,,We stonden op ons vaste plekje op de Markt. En toen de eerste wagens de Markt op draaiden, ging ik op m'n knieën.”