Trotse keukentafelgesprekken in het Veerhuis in Oud Gastel

OUD GASTEL - 'Gastelaar zijn', heeft een inwoner van Oud Gastel kernachtig op het groene briefje genoteerd. 'Waar ben je trots op in Oud Gastel?', was de vraag. Die wordt gesteld bij de tweede brainstormtafel die het college van Halderberge in de dorpen organiseert. Doel: de afstand verkleinen tussen de vergadertafel en de keukentafel.

De eerste brainstormtafel in Stampersgat trok ook al ongeveer vijftig betrokken bewoners. Dinsdag verwelkomen burgemeester Jobke Vonk-Vedder en de drie wethouders minstens zoveel Gastelaars in Het Veerhuis in Oud Gastel. Die gaan in groepjes met een bestuurder en ambtenaren om de tafel en mogen noteren wat hen in Oud Gastel met trots vervult en wat er beter kan. Hoe concreter, hoe beter, als het aan de bestuurders ligt.

Verenigingsleven

De verbondenheid en betrokkenheid bij het dorp, het actieve verenigingsleven; dat staat met stip één bij de dingen die goed gaan; dat 'Gastelaar zijn'. Maar ook genoemd worden: de mooie woonomgeving, prima voorzieningen zoals sportaccommodaties en het gezondheidscentrum en de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, dankzij het busstation.

Maar er zijn ook die beter kunnen. Want hangjongeren bij het busstation zorgen voor overlast. Het Speelbos is er nog maar net en er zijn al vernielingen. ,,Misschien kunnen ouderen een oogje in het zeil houden'', is de suggestie van Frans van Merrienboer. Ook wordt voorgesteld om met de jongeren in gesprek te gaan.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is ook zo'n doorn in het oog van veel Gastelaars. ,,Gebruik de BuitenBeter app'', raadt Melisse aan. Over het groenonderhoud heeft hij goed nieuws: ,,Dit jaar is extra geld uitgetrokken voor extra onderhoud en volgend jaar volgt nog een extra beurt. Dan zitten we weer op het niveau van zes jaar geleden.''

Andere heikele punten: onvoldoende betaalbare woningen voor eenpersoons huishouden en de verkeersveiligheid in het centrum. Die wordt aangepakt bij de herinrichting die samenvalt met de aanleg van nieuwe riolering. ,,Daarvoor gaan we met de bewoners in gesprek.''