Trotse burgemeester: ‘Roosendaal was dit jaar misschien wel een van de rustigste steden van Nederland’

25 jaar herindeling Oudenbosch heeft vooral voordeel gehad van de herinde­ling: ‘Plannen religieus erfgoed zijn het bewijs’

OUDENBOSCH - Zo fanatiek als ze in sommige dorpen te hoop liepen tegen de aanstaande gemeentelijke herindeling, zo kalmpjes kabbelde Oudenbosch richting een Halderbergse toekomst. Weerstand was er niet of nauwelijks, vertelt Peter Neeb (80), de laatste burgemeester van de gemeente Oudenbosch. ,,Maar we voelden wel dat we door de anderen wantrouwend werden aangekeken.”

