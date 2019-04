Trots vervult Roosendaal, teleurstelling tekent Bergen op Zoom

Update + VIDEO Bravis kiest voor Roosendaal als locatie voor het nieuwe ziekenhuis, Bergen op Zoom teleurge­steld

15:14 ROOSENDAAL - Het nieuwe Bravis ziekenhuis komt in Roosendaal op locatie Bulkenaar in de bocht van de A58. Vanaf 2025 wordt alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg op deze nieuwe hoofdlocatie geconcentreerd. Er blijft wel een polikliniek in Bergen op Zoom.