TriStar wint Business Award Roosendaal

ROOSENDAAL - Bij het jaarlijkse ondernemersfeestje in De Kring heeft TriStar Industries, dat schoonmaakmiddelen voor de industrie produceert, de Business Award gewonnen. Het is niet de enige prijs die maandagavond is uitgereikt: de Zorgaward ging naar WijZijn, de City Award is gewonnen door BBQ Experience Centre terwijl Washin' 7 de Small Business Award in de wacht sleepte.

De genomineerde Roosendaalse bedrijven, drie per categorie, zijn allemaal bezocht en beoordeeld door de jury, onder leiding van Chris Cornet. ,,Waar het om draait is innovatief ondernemerschap'', beet burgemeester Han van Midden het spits af. Hij is trots op de vele 'parels' in de regio, vooral in het MKB. ,,Bedrijven die de verbinding, verslimming en verduurzaming zoeken.'' Daarvan zijn de winnaars allemaal op hun eigen manier goede voorbeelden en ambassadeurs voor het Roosendaalse ondernemerschap.

Waar de klant naar zoekt

Van Midden kreeg een compliment van gastspreker Annemarie van Gaal, onder meer aan de wieg stond van de Russische versies van Cosmopolitan, Marie Claire en Good Housekeeping. Zij sprak al op honderden ondernemersbijeenkomsten, ,,maar dit is misschien de tweede keer dat ik merk dat de burgemeester de avond opoffert om de gasten welkom te heten.'' Zij gaf de ondernemers in de volle Kring de tip mee om, naast een Raad van Commissarissen, vooral ook een Raad van Inspiratie te organiseren. In haar geval de 13-jarige krantenjongetjes in Moskou, die precies wisten waar de klant naar op zoek was. Van hen kwam het idee waar ze wereldwijd vele marketingprijzen mee in de wacht sleepte: de cover van de volgende Cosmo op de plastic tasjes, waar iedereen mee loopt. ,,Honderd miljoen hebben we er verkocht, het hele straatbeeld vol wandelende billboards voor onze producten. Succesvolle ondernemers kijken vooruit, zei Van Gaal. Ze citeerde ijshockeyer Waine Gretzky: 'Ik schaats naar waar de puck naartoe gaat, niet naar waar hij vandaan komt.''