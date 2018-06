Treinverkeer tussen Oudenbosch en Roosendaal ligt plat

VIDEO Wonen in garagebox: zo hoeft het voor mij niet meer

8:33 ROOSENDAAL - Nee, dat hij nog eens zo zou leven, wonen in een garagebox en dubbel gevouwen slapen in een aanhangwagentje, dat had Huib Straver nooit gedacht. Maar een ding weet de 58-jarige Roosendaler wel: ,,Als dit nog lang duurt, hoeft het leven voor mij helemaal niet meer.”