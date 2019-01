Treinverkeer rondom Roosendaal weer hervat na aceton lekkage uit treinwagon

Gitaristen uit Roosendaal en Nispen genomi­neerd voor verkiezing

8:15 ROOSENDAAL - Wat zijn de beste gitaristen van 2018? Dat is de vraag in de jaarlijkse poll van vakblad De Gitarist. Bijzonder is dat in de deze internationale verkiezing dit jaar maar liefst vier muzikanten uit Roosendaal en Nispen genomineerd zijn.