Treinen van Roosendaal naar Breda en Lage Zwaluwe rijden weer

A58 twee weekenden dicht tussen De Stok en Princevil­le richting Breda

28 juni ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR - Weggebruikers moeten in juli rekening houden met wegwerkzaamheden op de A58 tussen knooppunten De Stok en Princeville. De weg is twee weekenden afgesloten in de richting van Breda.