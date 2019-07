Transportbedrijf Jan de Rijk uit Roosendaal vreest imagoschade: ‘FNV is erop uit om ons te beschadigen’

Die oordeelde dat de minister alleen de rapporten (7) mocht overleggen die tot een daadwerkelijke boete hadden geleid. De rapporten (6) op basis waarvan de minister geen boete heeft opgelegd of die bij nader inzien zijn ingetrokken, mochten onder de pet blijven.



En daar is de vakbeweging het niet mee eens. Die vindt dat ze ook boeterapporten moeten kunnen bekijken waarbij geen boete is opgelegd. ,,Want de ILT staat onder grote druk en heeft heel veel werk. Dus kan die weleens wat missen. De FNV wil dat aan de hand van alle boeterapporten kunnen controleren’’, aldus de raadsman. De advocaat van De Rijk vindt het sowieso overbodig dat de FNV inzage in de inspectierapporten krijgt, ,,want het is duidelijk dat de FNV er alleen maar op uit is om De Rijk te beschadigen.”