Transformatie van belastingkantoor naar school in Roosendaal nadert voltooiing

ROOSENDAAL - Met een hoogwerker worden de laatste letters van de Associate degrees Academie aan de gevel gehangen. Daarmee is in ieder geval aan de buitenkant duidelijk dat het voormalige belastingkantoor langzaam in een school verandert. Maar ook binnen loopt die verbouwing a langzaam op z'n eind.

De tientallen kleine kantoortjes van vroeger zijn afgebroken en hebben plaatsgemaakt voor ruimere lesruimtes met glazen wanden. Nog deze maand moet de verbouwing van de school afgerond zijn. Voorlichter Marc Ruis: ,,En dan kan het gebouw in augustus ingericht worden.''

Zeven opleidingen

In het oude belastingkantoor moeten met ingang van volgend schooljaar zo'n 150 studenten beginnen aan de Associate degrees Academie, een samenwerking tussen Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, ROC West-Brabant en Scalda. De Associate degree is een tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding. Volgens Ruis moeten er in september hoe dan ook zeven opleidingen beginnen: Management, Logistiek, Engineering, Health & Social Work, Accountancy, Bedrijfskunde en Informatica. Van nog drie opleidingen hangt het nog of ze nog komend schooljaar van start kunnen gaan.

Verbouwing

De studenten en docenten (samen met de andere werknemers ongeveer dertig mensen) betrekken in eerste instantie de eerste twee verdiepingen van het gebouw. Die zijn grondig verbouwd. Over de volle lengte van het gebouw is een lange hal gerealiseerd. Aan weerszijden van die hal zijn verschillende ruimtes met steeds plek voor groepen van 24 man ingericht. Daarnaast is er tussen de twee atriums plek voor een collegezaal. Verder komen er verspreid door het gebouw zitjes en werkplekken. Aan de zuidkant komen de praktijklokalen.

Laatste hand wordt gelegd aan nieuwe school in Roosendaal, Associate Degrees Academie. © Foto Alfred de Bruin

Met die verbouwing is in maart begonnen. Best een ingrijpende operatie, herinnert Ruis zich. ,,Er komen uiteindelijk meer mensen in het pand te werken dan voorheen. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook de luchtvoorziening aan moeten pakken en hebben we extra trappen aan moeten brengen.''De eerste studenten worden volgende week al ontvangen voor intake-gesprekken. Ruis: ,,Tot nu toe hebben we toekomstige studenten steeds in de kelder moeten ontvangen, nu wordt het tijd om ook hen het gebouw te laten zien.''

Flexibel

Op termijn wil de school volgens Ruis groeien naar zo'n 1.500 studenten. Verwacht wordt dat het aantal aanmeldingen volgend jaar al verdubbelt ten opzichte van dit jaar. ,,Zo ging dat tenminste bij de andere Associate degree-school in Den Bosch. Dan moet blijken of we aan die twee verdiepingen nog genoeg hebben of dat we ook de tweede verdieping bij de school moeten gaan betrekken. Dat is het grote voordeel van dit gebouw: het is enorm flexibel. We zitten hier prima.''