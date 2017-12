Transformatie moet verpaupering Molenstraat-Hoogstraat in Roosendaal voorkomen

Dat moet volgens wethouder Toine Theunis voorkomen dat het gebied verpaupert. ,,De ontwikkeling van dat gebied is sinds de sluiting van de coffeeshops enigszins stil blijven staan, terwijl we moeten nu juist doorpakken.''

Het gaat daarbij specifiek om het stuk Molenstraat vanaf de Burgemeester Prinsensingel tot aan de kruising en het stuk Brugstraat vanaf die kruising tot de Oliemolen. In hoeverre de Hoogstraat meegenomen wordt, hangt volgens Theunis ook af van de plannen van de Jumbo. De supermarktketen wil de vestiging aan de Van Beethovenlaan fors uitbreiden. ,,We moeten even afwachten wat dat precies voor gevolgen heeft.''

Prematuur

Wanneer die transformatie exact plaats moet gaan vinden, is nog niet duidelijk. De plannen zijn volgens Theunis nog prematuur. ,,Het wordt sowieso iets voor een volgend college. We zullen eerst in kaart moeten brengen welke panden hiervoor in aanmerking komen. Alles steeds in samenspraak met de eigenaren en de omwonenden.''

Provincie

Wel is duidelijk dat ook de provincie Noord-Brabant mee wil werken. Volgens Theunis omdat Roosendaal binnen de provincie een voorloper is als het gaat om stedelijke transformatie. Daarbij worden leegstaande winkels en kantoren omgevormd tot woningen. Eerder kreeg het voormalige douanekantoor al een tweede leven als appartementencomplex. Theunis: ,,Met de oude lts aan de Laan van Henegouwen en Mariadal gebeurt hetzelfde.'' Of de provincie ook financieel bij wil dragen, is nog onduidelijk. Volgens Theunis zijn er in totaal miljoenen met de plannen gemoeid.

'Doorpakken'