Tranen en wanhoop door overlast Poolse supermarkt: wat doet de gemeente?

valentijn Echte liefde vind je... op Tinder, in de supermarkt en op het werk

14 februari Cupido schiet zijn pijlen op onverwachte momenten. In het café, zomaar op straat, in de rij bij het gemeente-loket of op een verre vakantie. En anno 2020 natuurlijk ook online. Wij vroegen onze lezers waar zij de liefde vonden. Die kwamen soms met heel verrassende antwoorden. ,,Ik plaatste een contactadvertentie in BN DeStem.’’