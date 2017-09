Trajectcontrole A58: ruim 22.000 boetes in 4 maanden

Bi­o­mi­ne­ra­len­fa­briek neemt lastige hobbel in Roosendaal

13:52 ROOSENDAAL - De uitstoot van geur is geen obstakel voor het verlenen van een vergunning voor de omstreden biomineralenfabriek in Roosendaal. Die conclusie trekt Bureau Tauw, dat in opdracht van de gemeente alle documenten heeft onderzocht die zowel de aanvrager als de tegenstanders heeft ingediend. Tauw is daarbij niet over één nacht ijs gegaan, want in mei wilde het bureau nog geen groen licht geven.