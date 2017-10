Trajectcontrole A58: 250.000 boetes en 9 andere weetjes

Van 't Wout uit Hoeven vi­ce-frac­tie­voor­zit­ter VVD

11:19 HOEVEN - In het kielzog van Klaas Dijkhof is Bas van 't Wout donderdag tot vice-fractievoorzitter van de VVD gekozen. Een West-Brabantse tandem aan het hoofd van de liberale Kamerfractie, want sinds drie jaar woont Van 't Wout met vrouw en kinderen in Hoeven.