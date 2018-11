Tractor met kar belandt op zijn kop na harde botsing in Oudenbosch

Wat als je vader of moeder in de gevangenis zit? ‘Kinderen worden niet goed begeleid’

18:20 DEN BOSCH - De begeleiding van kinderen van wie de vader of moeder in de gevangenis zit, schiet schromelijk te kort. Die boodschap bracht Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer donderdagmiddag in Den Bosch bij de opening van het expertisecentrum Kind, Ouder en Detentie.