Tot halverwege de avond minder sprinters tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

De Roosendaal­se honger naar ener­gie-ad­vies is nauwelijks te stillen: meer vrijwilli­gers nodig

ROOSENDAAL - Energiecoaches in Roosendaal kunnen de vraag naar energiescans nog maar net bijbenen. De vraag naar gericht advies om gas en stroom te besparen is in twee jaar tijd vertienvoudigd. ,,We zijn hard op zoek naar extra vrijwilligers.”

