Tot frustratie van Jacques (86) stond het fietspad langs de Molenbeek blank: ‘We moesten gewoon afstappen’

ROOSENDAAL - Hij beklom in zijn leven hoge bergen en reed over de slechtste fietspaden van Europa. Op zijn teller staat 200.000 kilometer. Dus als de 86-jarige Jacques Vermeulen uit Roosendaal klaagt over een fietspad, dan moet je dat serieus nemen.

In dit geval gaat het over het fietspad langs de Molenbeek of Kleine Aa ten zuiden van de bebouwde kom van Roosendaal. Een fietspad dat uitkomt op de Willem Dreesweg.

,,Afgelopen zondag stond het water er op 4,20 meter. Misschien wel een meter hoger dan normaal", zegt Vermeulen, die weet dat het afgelopen weekend veel heeft geregend. Ook de waterberging van de Molenbeek was ondergelopen. Allemaal prima. Maar wat Vemeulen tegen de borst stuitte, was dat ook het fietspad langs het beekje onder water stond.

Volledig scherm Het fietspad naast de Molenbeek bij Roosendaal stroomt onder water. © Jacques Vermeulen

,,We moesten gewoon afstappen", zegt Vermeulen, die zijn gewone fiets pas twee weken geleden inruilde voor een elektrische. ,,Het water stond tot de assen van mijn fiets.” De oplossing is volgens Vermeulen helemaal niet zo ingewikkeld. ,,Het waterschap of de gemeente moet gewoon het weiland naast de Molenbeek gebruik als overloopgebied. Daar staat ’s winters toch geen vee.”

Zo eenvoudig is het niet, zegt Peter van den Bosch van waterschap Brabantse Delta in Breda. ,,De bestaande berging langs de Molenbeek is er om water tijdelijk vast te houden, zodat het in Roosendaal geen problemen oplevert. Om de zoveel tijd kan het fietspad onderlopen. Dat is hier bij de Mark ook. We kunnen dat water niet zo maar in een weiland laten lopen.”

Natuurlijke loop

Toch ligt er een oplossing in het verschiet. De gemeente Roosendaal is bezig met het plan Rondje Roosendaal. ,,In dat plan is er meer ruimte voor water. Bovendien zijn wij begonnen met een herstelplan voor de Molenbeek.” Dan krijgt de Molenbeek zijn natuurlijke loop terug en zal-ie op een aantal plekken breder worden.

