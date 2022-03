Toss (67) uit Roosendaal bespeelt en repareert Indiase instrumenten: ‘Mijn techniek wordt steeds beter’

ROOSENDAAL - De in Londen geboren Toss Levy was een liefhebber van heavy metal. Rappe ritmes, loeiende gitaren en stampende beats. ,,En toen hoorde ik als tiener het nummer Within You Without You van het album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles”, zegt Levy (nu 67).