Topvoetballers van de toekomst weer naar Rood-Wit: 'Mensen beginnen het gewoon te vinden, maar dat is het niet'

SINT WILLEBRORD - Voor de vierde keer is het complex van voetbalclub Rood-Wit dit weekend tijdens het U10 Tournament strijdtoneel voor grote namen als Atlético Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur. ,,Mensen beginnen het al gewoon te vinden'', zegt Rood-Wit-voorzitter Johan Wagtmans. ,,Maar dat is het natuurlijk absoluut niet.''

De deelnemende teams voor jeugd onder de 10 jaar komen overal en nergens vandaan. Van Crossfire Premier uit Redmond (VS) tot Beşiktaş uit Istanboel en van Lokomotiv Plovdiv (Bulgarije) tot NAC Breda.

Vrijwilligers

Die slapen tegenwoordig - op het Belgische KRC Genk na - niet meer in gastgezinnen, maar in hotels. Want de honderdveertig vrijwilligers zijn het hele weekend op het sportpark in touw om alles in goede banen te leiden. ,,Die hebben gewoon geen tijd meer om gastgezin te zijn'', zegt Wagtmans. ,,Heel Rood-Wit draagt z'n steentje bij.''

Reputatie

Daarnaast speelt ook het bedrijf Academytrips van Leonardo Mouwen een belangrijke rol. Mouwen, geboren in Sint Willebrord, was als trainer werkzaam bij onder meer Manchester City en Ajax, en organiseert met zijn bedrijf wereldwijd jeugdtoernooien. Via dat netwerk kwam ook het toernooi bij Rood-Wit tot stand.

Inmiddels heeft het Rood-Wit U10 Tournament een aardige reputatie opgebouwd waarvoor de grote namen graag terugkomen, merkt Wagtmans op. Zo is de Franse topclub Paris Saint-Germain dit jaar al voor de vierde keer van de partij.

Topprestatie

,,Aan het concept hebben we dus weinig veranderd'', zegt Wagtmans. ,,Maar als je kijkt naar het deelnemersveld dat we bij elkaar hebben gekregen, is dat gewoon weer een topprestatie.''

De E1 van Rood-Wit zal tussen alle toekomstige wereldsterren ook een topprestatie willen leveren. Hoewel de competitie al voorbij is, trainden ze speciaal voor het toernooi nog even door. ,,Maar het gaat voor hun natuurlijk vooral om het meedoen en het meemaken'', vindt Wagtmans.

Goed doel