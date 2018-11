Topdrukte opruimen van laatste bladeren in Roosendaal

‘In grote lijnen is er begrip voor sluiting van twee katholieke kerken Roosendaal’

18:01 ROOSENDAAL - ,,In grote lijnen is er begrip.” Dat zegt vicevoorzitter Maarten Mallekoote van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal nu de parochianen hebben gereageerd op het voornemen de Moeder Godskerk en de O.L. Vrouwekerk (Paterskerk) te sluiten en de Sint Josephkerk als enige open te houden.