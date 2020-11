Topdrukte bij de horeca: 'Zonder afhaal zou dit een heel pittige tijd zijn geweest'

Vacatures: wie moet toch de leut aan gaan voeren in Puitelaand en Paplaand?

18:17 HEERLE/WOUW: Nog steeds gezocht voor carnaval in Heerle: een grootste boer of boerin én een prins of prinses. Hoewel alle carnavalsstichtingen in de gemeente Roosendaal ondanks het vreemde carnavalsseizoen toch onlangs een protocol presenteerden, heeft Stichting Kindercarnaval Heerle nog enkele vacatures.