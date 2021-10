Top, die initiatieven voor starterswoningen in Wouw en Nispen! Daar heeft héél Nederland wat aan

De huizenmarkt in dit land is een nachtmerrie - of, voor wie een melkertje is, een kletsnatte droom. Grafiekjes van huizenprijzen zien er al enige tijd uit alsof er massaal met Janssen wordt gedanst. En als u ondanks alle aandacht ervoor, nog altijd dacht dat dit probleem alleen in Amsterdam speelt - waar, naar het schijnt, een plekje op het kerkhof nog wordt aangeboden als ‘rustieke souterrainwoning’ à vijf ton - luister dan eens naar de jongeren in Wouw en Nispen.