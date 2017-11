‘Toonje Saant van de Kraant’ werkt al 50 jaar bij BN DeStem

SPRUNDEL - Als boerenzoon uit Sprundel werd Toon van de Sanden (69) boven de rivieren uitgemaakt voor ‘Belg’. In het dorp zelf kennen de mensen hem als ‘Toontje Vissenberg’ of, nu al vijftig jaar, ‘Toontje Saant van de Kraant’. Een hardwerkende pensionado die de rust nog steeds niet heeft gevonden. ,,Ik ben nooit klaar. Dat is m’n leven.’’

Voor een wat verlegen jongen was zijn entree in de wereld van de media beste een drieste stap. Hij trok aan de bel bij het Brabants Nieuwsblad met de vraag waarom er toch zo weinig over Sprundel werd bericht. Toenmalig verslaggever Gerard Steinmetz kwam hem als antwoord hoogstpersoonlijk inlijven. Op 14 november 1967.

Studie

Quote Daar protesteerden ze om het protesteren. Ik was altijd blij als ik de Moerdijkbrug weer over was Toon van de Sanden Op de boerderij had de jonge Toon het eigenlijk best naar z’n zin, tussen de koeien en de plantjes. Maar nadat ze ouders op het hart gedrukt kregen ‘Jullie Toon moet doorleren’, droomde hij even van een loopbaan als leraar. Via de lagere landbouwschool, mulo-A en –B werd het uiteindelijk echter het sociaal-cultureel werk. Begonnen als hulpje werd hij in 1971 jeugdwerker op De Vissenberg in Sprundel. ,,Ik ging twee dagen in de week naar school in Rotterdam. Eerst MBO, daarna HBO.’’

Het was stevig wennen aan de Randstedelijke manieren. ,,Daar protesteerden ze om het protesteren. Ik was altijd blij als ik de Moerdijkbrug weer over was.’’ Zelf is hij niet zo rebels. Ja, één keer, toen hij in ’84 door een wethouder voor ‘de grootste oproerkraaier’ werd uitgemaakt. Natuurlijk ging dat over ‘zijn’ SKW’s. ,,Ik schrok, wilde alleen activerend zijn.’’

Verknocht aan Sprundel

Dat Toon van de Sanden verknocht is aan de gemeenschap waarin hij op zeer veel fronten actief is, mag je gerust een understatement noemen. Jan en alleman kent hem en klopt bij hem aan, voor advies, om iets te regelen of voor een stukje. Veranderingen in de maatschappij fascineren hem.

,,Ik heb altijd belangstelling voor nieuws gehad. Tot op de dag van vandaag pluis ik de kranten na. Een voor geschiedenis had ik op de mulo een 10.’’ Voor schrijven lag dat anders. ,,Maar dat had met netheid te maken, niet met de inhoud’’, lacht hij. Zonder moeite schudt hij een beschouwing over de ontwikkeling van West-Brabant uit de mouw, van zijn jeugd tot nu. Een gebied dat meer en meer met materiële rijkdom kennismaakte, maar van oorsprong arm was. ,,Zelf heb ik dat nooit gevoeld, hoewel we niet rijk waren. Ik zag wel dat het slecht verdeeld was in de wereld.’’

Kom bij Toon echter niet aan met het slechte in de mens. ,,Ik merk juist dat als je ze beter leert kennen, je ziet dat ze graag het goede willen. Vooral voor hun gezin, hun kinderen.’’ Dat er weleens werd gesmokkeld of wiet geteeld, plaatst hij in het perspectief van de worsteling om aan armoede en werkloosheid te ontkomen. ,,Mensen vonden dat net zoiets als belastingontduiking door de hoge heren.’’ Tegenwoordig liggen de dorpen er prachtig bij, vindt Toon. ,,Maar de gedachte ‘het moet goed zijn voor het jong’ schiet soms door naar een overmaat aan materialisme.’’

Als kind van de Flower Power en groot fan van Armand gelooft Toon nog steeds in zijn eigen vorm van peace, love & happiness. ,,Ik raak nooit uitgekeken. En daar ben ik gelukkig mee.’’

