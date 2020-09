Tonpraters als Joep zoeken de lach nu in de buitenlucht

OUD GASTEL - Anders, maar zeker zo leuk. Nu tonpraters hun kunstje niet langer kunnen vertonen in volgepakte zaaltjes zoeken ze de lach in de buitenlucht. Zoals vorige week op het terras van Gastel Sfeer.

Even terug naar het carnavalsseizoen 2020-2021. Debutant Joep de Wild uit Oudenbosch verovert in één klap de tonpraatwereld. Op het prestigieuze Keiebijters Kletstoernooi pakt hij zowel de Narrenkap als de titel Opperkletsmajoor. Gevestigde tonpraters als Rob Scheepers en Andy Marcelissen steken hun bewondering voor Joeps nieuwe manier van sauwelen niet onder stoelen of banken. Als ‘De Kleinzoon’ weet hij zowel te ontroeren als

Joep geniet van de lovende reacties, is vast van plan zijn naam flink te gelde te maken. ,,De uitnodigingen stroomden binnen. Mijn agenda kwam tot ver in 2021 vol te staan. Nog even de Zuid-Nederlandse kampioenschappen op 15 maart en dan konden we los.‘’

Verslavend

Die laatste titel is nooit betwist. Corona brak uit en meteen was het gedaan met de vrolijke zittingen in Brabant en Limburg. Weg waren alle schnabbels bij horeca en bedrijfsleven. Naarmate de crisis langer duurde, kwamen ook de buuts in de aanloop naar carnaval op de tocht te staan. Joep: ,,Zoals elke artiest of entertainer kwamen ook wij droog te staan. Ik hoef er niet van te leven, maar een collega als Andy Marcelissen wel. En we doen het allemaal zo graag, het publiek vermaken werkt verslavend. Na een poos hebben we Andy, Peter van der Maas en ik de koppen bij elkaar gestoken. Daar is Jaanke Geblaoze uit voortgekomen.‘’

In Budel begon de ‘Garden Tour’ van de mannen uit Raamsdonksveer (Andy), Hilvarenbeek (Peter) en Oudenbosch (Joep). Als tweede in de toernee van inmiddels zestien adressen was Gastel Sfeer aan de beurt. In de avonduren daalt de temperatuur naar een graad of vijftien, maar het publiek ‘rilt van het lachen’, zoals Marcelissen het uitdrukt. Het trio zet de act neer, waarmee ze bij de Keiebijters mee deden. Ze kondigen elkaar ook aan. Met ironische afgunst verkondigt Andy dat Joep nog tot 2033 kampioen zal blijven.

Sprookjesverteller

Voorafgaand aan zijn act als ‘de sprookjesverteller’ rolt de ene na de andere coronagrap uit zijn mond, zoals de ‘handjob’ van gebarentolk Irma Sluis. Overigens zet Marcelissen het geluid tegenwoordig maar uit bij de persconferenties. ,,Want heel vrolijk word ik er niet van. Deze toernee maakt gelukkig veel goed, maar wat we in de wintermaanden in de binnenruimtes allemaal gaat opleveren? Geen idee.‘’

Joep is optimistisch. ,,Het is mooi om de horeca met Jaanke Geblaoze van wat blije momenten te voorzien. We doen het voor een vriendenprijsje, zo helpen we elkaar.‘’ Over de terrasoptredens zijn ze alledrie enthousiast. ,,De lach verwaait misschien enigszins, maar de setting is knus. Straks krijg je twee soorten tonpraters: de zaalspelers en de terras- en tuingrappenmakers. Wij doen het allebei.’’

De toernee van de drie tonpraters voert hen in West-Brabant nog langs Raamsdonksveer (10-9), Den Hout (12-9), Dinteloord (25-9), Hoeven (27-9) en Geertruidenberg (1-10).