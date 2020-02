Tonpraten zit de Hoevenaren in het bloed

HOEVEN - Tonpraten als topsport. In navolging van maestro Joep de Wildt uit Oudenbosch raken steeds meer Halderbergse spraakwatervallen bedreven in een zaal plat lullen. In Hoeven gold dat gisteren het tot de nok toe gevulde Kompas.

Kracht van d’Oevese Tonpraotavond is dat alles van eigen bodem is, zoals ook in de optocht op Super Tuesday. Alle vijf de tonpraters hebben zich specifiek op deze avond voorbereid. En dat is te merken, het plezier spat er van af en de lokale grappen zijn niet van de lucht. De vier mannen en ene vrouw steken hun verhaaltje niet op de automatische piloot af. Het maakt de buuts spontaner, al zitten er soms grappen tussen met een baard tot op de knieën. Zoals de man in de trein uit Roermond en gelukkig niet Waspik.

Quote Het is Valentijns­dag. Is iedereen met z'n eigen vrouw binnen? Prins Tommes van Peejenland

Prins Tommes en prinses Tessa zetten aan het begin van de avond de toon. ,,Het is Valentijnsdag. Is iedereen nog met z'n eigen vrouw binnen?‘’ Op het grote podium komt het protocol van de Peejenzaaiers eerste rang te zitten. Zo Hoevens de avond ook is, toch meent reporter Ben Mossel van Omroep Zeeland hier wel een leuke live uitzending voor de Zeeuwse luisteraars van te maken. Op de ‘158.Fief FM’ heet hij zijn publiek van harte welkom. Een rol die George Melisse op het lijf geschreven is. Na afloop scandeert de hele zaal dat hij volgend jaar als zesde in de ton moet.

Knakworsten

Na de smakelijke introducties wordt het podium vrijgemaakt voor de buutreedners. Ferry de Bont komt als de Bonte Betsjulur. Vorig jaar moest Ferry - in het dagelijks leven voetbaltwitteraar - verstek laten gaan. Last van z'n nierstenen. Hij lijkt opgeknapt want na een paar knakworsten drinkt hij ook het worstennat leeg. Ferry zit in een diepe relatiecrisis. ,,Nou ja, vooral mijn vrouw. Kom ik om half drie uit de kroeg staat ze met de deegroller. Wa ga de gij nou nog zo laat bakken?‘’ Koen Manniën is Tinus de Trol. Hij komt traag uit de startblokken, maar herpakt zich richting Thomas Melisse en diens gewichtstoename. ,,De eerste politicus, die van wethouder vethouder is geworden.‘’

Heerlijk op dreef

Anne-Tee Bastiaansen won vorig jaar. Ze is bij aanvang haar tekst kwijt, maar komt daarna als non heerlijk op dreef. De Zeeuwse reporter raadt intussen zijn provinciegenoten aan de knop wat zachter te zetten. ,,Spotten met het geloof, dat valt bij ons niet altijd even goed.‘’

En dan komt Thomas Melisse zelf als Bennie Valentijn. Love is in the air. Geen politieke grappen, dat is hem te goedkoop. Maar rap van tong is ie zowel in de raadzaal als in het kolkende Kompas. Zijn alter-ego bemiddelt Hoevenaren om in tv-programma's op te treden. Apotheker Jan Sips kan met z'n piepstem zo The Voice in en zelfspot is Melisse niet vreemd als hij zegt dat ‘die Thomas’ wel in Obese thuis hoort. Tim van den Berg doet er als vieze-burgemeester nog een schepje bovenop. Soms op het randje, soms er net over. Maar eigenlijk allemaal Joepen de Wildt oftewel in staat om een avondje alle zorgen aan de kant te schuiven. Peejenland is meer dan klaar voor carnaval.

Het publiek beslist over de winnaar. Prins Tommes en prinses Tessa maken in een daverende finale bekend dat Anne-Tee wederom de leukste tonprater van de avond was. Daar kan iedereen zich in vinden. In de kleedruimte komen de tonpraters even op adem. De sfeer is opperbest. ,,We moedigen elkaar aan, gaan volgend jaar elkaars teksten doornemen om het nog beter te doen‘’ opperen Thomas en Ferry om zich daarna weer in het feestgedruis te mengen.