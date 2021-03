Tonnen minder parkeerinkomsten in West-Brabantse gemeenten door corona

Man (31) uit Roosendaal verstopt twaalf zakjes cocaïne in zijn onderbroek

23 maart ROOSENDAAL - Een 31-jarige man uit Roosendaal bleek maandagavond twaalf zakjes cocaïne in zijn onderbroek te hebben verstopt, meldt de politie. Hij was al vaker betrapt met harddrugs op zak. De drugs zijn door de politie in beslag genomen en de verdachte wordt dinsdag verhoord.