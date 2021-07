Toneelstuk vol emotie beeldt honderdjarig bestaan voetbalclub NSV uit

NISPEN – Openluchttheater Nispen is op zaterdagmiddag gevuld met generaties aan liefhebbers van voetbalvereniging NSV. De club bestaat honderd jaar en theatergroep Drie Maal Plankenkoorts houdt er een voorstelling over. Al snel hebben ze de lachers op hun hand. ,,Ons pa ging altijd pissen in de eenenvijftigste minuut.”

Twee acteurs uit de theatergroep zitten er in hun rol als clubsupporters beduusd bij op een tribunebank. Ze halen anekdotes op over decennia wedstrijdbezoek met hun wijlen vader, zoals diens opmerkelijke rituelen. ,,We misten geen wedstrijd en hij ging altijd pissen in de éénenvijftigste minuut. Op een gegeven moment ging-ie het ophouden, dan ging-ie vanaf woensdag al niet meer.” Hard gelach volgt, maar er is ook ruimte voor een emotionele noot, bijvoorbeeld bij de trainer die zijn dochter niet durft op te stellen.

Meer dan een uur kijkt een geboeid publiek toe – des te indrukwekkender omdat een groot deel van de show geïmproviseerd is. ,,Dat hebben we het afgelopen jaar al gedaan met onze show Voor het Blok”, aldus acteur Dragan Zuijkerbuijk. ,,Een spelleider bereidt het voor en schetst situaties, waar wij vervolgens iets bij verzinnen.”

Kruisbestuiving

In Openluchttheater Nispen heeft de groep al vaker shows gegeven en zo kwam een samenwerking met NSV tot stand. ,,Een kruisbestuiving tussen voetbal en theater”, zo noemt voorzitter Mariska Wagemakers het. Enthousiast wijst ze naar het braakliggende terrein tussen een paar voetbalvelden pal naast het theater: ,,Daar legt gemeente Roosendaal de komende weken kunstgras neer.” Niet ter ere van het jubileum, maar een toevallige kroon erop is het wel.

Jubileumcomité NSV 100-voorzitter Rob Clarijs is blij dat de voorstelling door kan gaan. Veel van de vieringen die sinds vorig jaar gepland stonden vielen in het water, maar komen er nu alsnog aan. ,,In september beginnen we met de honderd kilometer estafette en honderd kilometer wielrennen – een echte sportdag, zoals NSV honderd jaar geleden ook begonnen is. Vervolgens kijken we van maand tot maand wat er mag. Eigenlijk is dit optreden het startschot van de komende vieringen.”

Saamhorigheid

Clarijs is sinds hij zo’n twintig jaar geleden in Nispen is komen wonen al betrokken bij de club. Voor hem is voetbal meer dan alleen een sport – het is een sociale verbinding. ,,En toevallig is het op een veld! We hebben nu zo’n vierhonderd leden – dat is voor een dorp van ruim 1500 man best veel. Een stuk saamhorigheid en levendigheid in een dorp behouden is het mooiste streven wat een club kan hebben.”

