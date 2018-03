Ton Schijvenaars (ND) grijpt op één stem naast een zetel, ChristenUnie toch nog de raad in

Schijvenaars houdt er daags na de verkiezingen een dubbel gevoel aan over, zegt hij. ,,Tuurlijk had ik graag zelf verder gegaan, maar dit zijn nu eenmaal de regels en Selda heeft het op eigen kracht gehaald. Aan de andere kant, zonder Selda óf mij had de nieuwe Democraten geen enkele zetel behaald. Nu hebben we in ieder geval één.'' Vanmiddag heeft Schijvenaars een gesprek met Bozkurt, dan moet duidelijk worden of zij de raad in gaat of niet.