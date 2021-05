Ton Jooren, Tullepetaon en verenigingsman in hart en nieren: ‘Voor mij is helpen vanzelfsprekend’

Voor de VOM organiseert en presenteert Ton al jarenlang festivals. ,,Ik ben een Tullepetaon in hart en nieren en speelde in bandjes. In Chagall presenteer ik al 28 jaar het Tullepetaons Smartlappenfestival. Daar kwam 22 jaar geleden het jaarlijkse smartlappenfestival op Hemelvaart op de Markt bij. Vanwege corona loopt de vergunning nu voor september. Het geeft me veel voldoening tijdens een presentatie de mensen met af en toe een kwinkslag een leuke middag of avond te bezorgen.’’



In Zegge presenteert Ton de artiestenmiddag voor Vrienden van de Zegge met het doel gehandicapte kinderen een mooi weekend te bezorgen.