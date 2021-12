Ton en Peter zijn al goed op weg om hier het nieuwe restaurant Gasterij De Heimolen te bouwen

Dick Jaspers met moyenne van meer dan 3 naar kwartfina­les in Egypte

Dick Jaspers heeft op overtuigende wijze de kwartfinales bereikt van de World Cup driebanden in Sharm-el-Sheikh. De biljarter uit Sint Willebrorder versloeg op vrijdagochtend zijn Zuid-Koreaanse tegenstander Choong-Bok Lee in de achtste finales in slechts 15 beurten.

3 december