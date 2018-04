Toine Theunis, Roosendaalse superman die alles kan?

'Wij zijn nederig, dat is onze grote kracht'

10:33 Die connectie, gecombineerd met vele uren trainingsarbeid, heeft zijn vruchten afgeworpen. Afgelopen zondag haalden de broers als duo de eerste plaats bij het UDO (United Dance Organisation) Nederlands kampioenschap Hiphop, in de allerhoogste categorie. Bohdy werd ook nog eens 's lands beste met zijn solo, ook weer in de hoogste categorie. Ohry werd vierde. Daarmee hebben ze zich gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap op 12 en 13 mei in het Duitse Kalkar en het wereldkampioenschap in augustus in Glasgow.