Toine Berkelmans van Golfcentrum Roosendaal en Dongen lijft nu ook De Zeeuwsche in

,,Ik wil er nog wel een paar 9 holes-banen bij hebben”, zegt Berkelmans.

Berkelmans neemt de Zeeuwse club over van Marcel Welling. ,,Toine en ik zaten enige tijd terug te denken of er nog 9 holes banen te koop stonden. Toen viel de naam van Marcel Welling. Zou hij zijn baan niet kwijt willen? We belden hem op goed geluk en twee weken later was de zaak rond", vertelt Patty Smit, manager van Golfcentrum Roosendaal. Marcel Welling was ook eigenaar van de prestigieuze baan The International in Amsterdam. Die slokte de meeste tijd van hem op.

Een echte duinbaan

Berkelmans - zelf baanarchitect - omschrijft De Zeeuwsche als een echte duinbaan. ,,Veel heuvels, uitdagende waterpartijen en de wind speelt er een grote rol. Middelburg heeft veel meer lengte dan Roosendaal. Daarnaast heeft De Zeeuwsche een heel mooie Par 3-oefenbaan. Volgens velen is dat een van de mooiste Par 3-banen van ons land.” Zowel Roosendaal als Middelburg is het werk van de Belgische baanarchitect Bruno Steensels.

Golfcentrum Roosendaal.

Omdat de aandacht van Welling vooral naar The International uitging is er lang niets geïnvesteerd in de Middelburgse baan. ,,Dus alles dat ik doe is al gauw een verbetering. Ik ben nu in die paar weken al vaker op De Zeeuwsche geweest dan Welling in een heel jaar. Het moet een toegankelijke baan worden", zegt Toine Brekelmans.

Quote Het golfen is veranderd. Er wordt veel meer 9 holes gespeeld en minder 18 holes Patty Smit, Manager Golfcentrum Roosendaal

,,Het golfen is veranderd", zegt zijn manager Patty Smit. ,,Er wordt veel meer 9 holes gespeeld en minder 18 holes.” In de coronatijd is ook wel gebleken dat 9 holes spelen veel meer rust geeft in de baan. ,,Om zo veel mogelijk mensen een kans te geven om te spelen mocht iedereen maar 9 holes spelen. Daardoor was er veel meer plek in de baan.”

Golfcentrum Dongen.

Met Golfcentrum Roosendaal gaat het nu goed. De horeca is vernieuwd, er is een overdekte oefenbaan en de drivingrange is uitgerust met golfcomputers. Met dit spel zijn talloze golfspelletjes op heel veel virtuele golfbanen te spelen. Zondag 20 september is er op het Golfcentrum een kennismakingsmiddag voor 6- tot en met 12-jarigen, het zogeheten Golf Raak Festival.

Uitwisseling

Het grote voordeel voor de leden van de verenigingen in Dongen, Roosendaal en Middelburg is dat zij op de drie banen mogen spelen. Doordeweeks gratis en in het weekend tegen bijbetaling van een tientje. Volgens Patty Smit is er al een aardige uitwisselingen tussen de drie banen aan het ontstaan.

Clubhuis op De Zeeuwsche.