Toiletten in Roosendaalse horeca vaak moeilijk bereikbaar voor rolstoelers

Toiletgemeenten

Roosendaal bungelt al jaren onderaan het lijstje van Gastvrije Toiletgemeenten, ofwel gemeenten met goede, openbare toiletvoorzieningen. Er zijn in Roosendaal te weinig openbare wc's. In het centrum zijn er wel, maar die zijn weer moeilijk te vinden. De oplossing is in zicht want volgend jaar investeert Roosendaal 1 ton in vrij toegankelijke toiletten.