Toilet-wethouder doet onderzoek naar extra openbaar wc in de Roosendaalse binnenstad

Drank- en drugsover­last: er komt een camera in het Emile van Loonpark

6:01 ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal is de overlast in het Emile van Loonpark beu: er komt een camera in het stadspark te hangen. Vooral de regelmatige drankoverlast is de gemeente een doorn in het oog. Wanneer en waar die camera precies moet komen te hangen, is echter nog niet duidelijk.