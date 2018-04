Toerisme scoort in Halderberge, land van zand en klei

HOEVEN - Toerisme is een hit een Halderberge. Waar de sector ernaar streefde in 2020 zo'n 200.000 bezoekers op jaarbasis te ontvangen, wordt dat aantal nu al gehaald. ,,En we trekken door naar de dubbele cijfers'', stelt een ambitieuze Tim Berendsen van de Toeristische Initiatief Groep (TIG).

De opmerkelijke cijfers kwamen boven tafel bij de lancering van de evenemententkrant 'Erop uit in Hartelijk Halderberge'. In een oplage van 42.000 stuks wordt de krant deze week huis aan huis bezorgd in Halderberge en omliggende dorpen als Standdaarbuiten, Etten-Leur, Rucphen en Steenbergen.

Het eerste exemplaar werd deze week door wethouder Frits Harteveld uitgereikt aan Silvia Bal, voorzitter van Waterpoort. Het tweede Waterpoortweekeinde keert terug op de agenda en Halderberge doet hier volop aan mee. Vier dagen in juni kunnen bewoners en toeristen kennis maken met de schoonheid van de natuur, het water en het erfgoed van het Waterpoortgebied. Volgens Bal slaagt West-Brabant er steeds beter in om de op toerist op doorreis naar de Zeeuwse kust in dit gebied langer vast te houden. ,,Van doorgangsgebied maken we van West-Brabant een verblijfsgebied waar water en achterland mooi op elkaar aansluiten.''

,,Een achterland van zand en klei'', vult Berendsen aan. ,,Waar het aantal boekingen in de hotels en campings zienderogen toeneemt en de arrangementen een vlucht nemen. Halderberge doet er toe. We dachten dat we zilver hadden, maar we hebben goud in handen.'' De manager van centrum Bovendonk spreekt van iconisch erfgoed. Van basiliek (jaarlijks goed voor 70.000 bezoekers) tot Bovendonk en van Tivoli tot Mastboomhuis. ,,Maar ook de botanische tuinen van het Arboretum, de sterrenwacht en de historische vliegtuigen in het vliegend museum. De diversiteit is enorm. Wist je dat Oudenbosch het op één na oudste station van Nederland heeft?''

In de evenementenkrant zijn twintig grotere evenementen opgenomen. Ze vormen het topje van de ijsberg van de ongeveer vijfhonderd activiteiten, die op de website Hartelijk Halderberge van de TIG voorbij komen. De krant opent onder het voorwoord van burgemeester Jobke Vonk met de Vlietloop in Oud Gastel, meteen al op Koningsdag.

Hoeven is in het Hemelvaartsweekend het epicentrum van de activiteiten met de Fietsvierdaagse, de braderie en een muziekfestival. Andere evenementen in de krant zijn het Classic Cars en Aeroplanes en Daylight Festival, beiden op vliegveld Seppe, de Brabantse Ruiterdagen, de Gastelse triatlon, de tractorpulling Oudenbosch, de Hoevense polderloop, Sfeerpop Oud Gastel en de Bernardusdagen in de hele gemeente.

Nieuwe evenementen zijn er ook. De GTC autorally bijvoorbeeld met voor het eerst klassementsproeven op vliegveld Seppe. Of de Hoevense Montmartre, een grote antiek en curiosamarkt. Ook het Speciaalbier festival en het feestweekend van De Meekrap in Stampersgat zijn nieuw op de kalender. Dat laatste weliswaar eenmalig, omdat de organisatie van het carnaval in de kleinste kern 66 jaar bestaat.