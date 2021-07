Toerclub De Bidon wordt 50 jaar: ‘Het begon als een wild clubje, met vijf vrienden’

Roosendaal - Hij is lid van het eerste uur en vernoemd naar de heilige Rumoldes, in de volksmond Sint Rombout. In een katholieke sport als wielrennen heb je dan meteen al een streepje voor. Rumy Jansen (79) hoorde vijftig jaar geleden bij de oprichters van toerclub De Bidon.

,,Het begon als een wild clubje, met vijf vrienden.’’ De fietsenwinkel van Jan Manniën in de wijk Kroeven wordt altijd genoemd als het over de begintijd van de club gaat. Die zaak was lang het vaste vertrekpunt voor de rondritten door de regio. De eerste voorzitter Jan Nijssen mag niet vergeten worden. Nijssen is erelid en trok de kar een kwarteeuw lang.

Sociale club

Quote We wachten altijd op elkaar en laten niemand staan Luc Aerts Vandaag de dag is Luc Aerts voorzitter. Aerts verzamelt zijn mannen voor de galafoto, na een rit over ruim honderd kilometer richting Hoeksche Waard. De mannen zijn met een gemiddelde van 31 kilometer per uur bij clublokaal Huis ten Halve aangekomen. Aerts noemt de ruim dertig leden tellende De Bidon een sociale club. ,,We wachten altijd op elkaar en laten niemand staan.’’



Bijna-tachtiger Rum Jansen heeft het tempo moeiteloos kunnen bijhouden. ,,Zo lang ik in het wiel blijf, gaat het goed.’’ Jansen kan mooie verhalen vertellen over zijn gevecht tegen het ouder worden. Bijna elk jaar beklimt hij de beroemde Mont Ventoux. ,,Mijn fitheidstest.’’

Jansen heeft volgens zijn maten de stevigste kuiten van de Bidon-ploeg. ,,Daar zitten mijn batterijen in.’’ Piet Raaymakers (77) is bezig aan zijn laatste jaar in de volgauto. Raaymakers, oud-jurylid van de KNWU, is belangrijk voor de club. Hij beheert de reservewielen, de AED en houdt het verkeer in de gaten. ,,Ik heb radiocontact met de voorste en achterste man. En voor uitvallers is altijd een plekje vrij in de wagen. ’’

Meeste kilometers

Jan Verbocht (71) is de man met de meeste kilometers in clubverband. Hij nadert de 80.000. ,,Ik heb een mijlpaal om naar toe te rijden.’’ Oud-dierenarts Verbocht is ook de geschiedschrijver van de club. ,,We zijn hard op zoek naar oude foto’s bij oud-leden.’’

Quote Wat verjonging zou een goede zaak zijn Luc Aerts

De Bidon viert elk lustrum met een uitstapje naar de beroemde cols of een ander uitdagend fietsgebied, van de Ventoux tot de Stelvio. Dit keer stonden de nijdige heuvels in Luxemburg op het programma. Vanwege de coronabeperkingen is nu gekozen voor een driedaagse in eigen omgeving, begin september.

De gemiddelde leeftijd van de leden van De Bidon bedraagt 55 jaar. Het is een punt dat voorzitter Aerts zorgen baart. ,,Wat verjonging zou een goede zaak zijn.’’