Toenemende irritatie over beheerder balkonflat in Oudenbosch. ‘Als zij het niet doen, doen wij het wel’

En daar zijn niet alleen de bewoners boos over, ook de gemeente Halderberge is geïrriteerd over het optreden van de beheerder. Woordvoerder Marjolein Böhmer: ,,We hebben het bedrijf een brief gestuurd met het verzoek de bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rond het gebouw, maar daar is niets mee gedaan. Daarom hebben wij die handschoen maar opgepakt. Per slot van rekening zijn het niet alleen woninghuurders van dit bedrijf, het zijn ook onze inwoners.’’