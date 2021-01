Toekomstig minister Bas van ’t Wout komt uit Hoeven: ‘Als iemand het kan, is hij het wel’

Nee, voor wethouder, partijgenoot én plaatsgenoot Thomas Melisse kwam het bericht van De Telegraaf dat Van ’t Wout (1979) Wiebes op zou volgen maandag niet echt als een verrassing. Hoewel ie nog wel een slag om de arm houdt, want officieel is er nog niks: ,,Ik weet niet meer dan het bericht van De Telegraaf, maar het zou me niks verbazen, nee. Van ’t Wout maakt al jaren gestaag carrière in de politiek. Als iemand deze portefeuille is toe te vertrouwen, dan is het wel Bas.’’