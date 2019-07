Toekomst Zouavenmuseum Oudenbosch baart zorgen

De conservator werd tot dusverre gedetacheerd via de gemeente. Driekwart van haar salaris komt uit de subsidiebijdrage. Burgemeester en wethouders hebben al aangegeven geen nieuwe conservator aan te stellen en de detachering te beëindigen. Het loon van haar eventuele opvolger wordt nog tot het einde van het jaar betaald. ,,Maar zie maar eens iemand te vinden, die na een paar maanden op vrijwillige basis verder moet‘’ aldus museumvoorzitter Gabriël van der Heijde.

Huivesting

Vorig jaar wilde de gemeente de vijftigjarige bruikleenovereenkomst over de museumcollectie al eenzijdig opzeggen. In 2015 nam het college al een besluit om de overenkomst niet te verlangen, de detachering van de conservator stop te zetten en om te zien naar alternatieve huisvesting voor het museum. De bedoeling is dat de Zouavencollectie samen met het Natuurhistorisch Museum en het Heemhuis wordt ondergebracht in de leegstaande Mariabouw, waar het nieuwe cultuurcluster verrijst.

Aftreden

Hamvraag is nu: hoe overbruggen gemeente en musea die periode? Bij het Zouavenmuseum zien ze het somber in. Van der Heijde: ,,Ons stichtingsbestuur neigt af te treden of de stichting op te heffen. Er zijn te veel onzekerheden in het verhaal en uiteindelijk staat het cultuurcluster er nog lang niet.’’ Het museum trekt jaarlijks tweeduizend bezoekers. Uit alleen die inkomsten kan de Zouavencollectie niet voor publiek toegankelijk blijven.

,,Als stichting hebben we het aanbod om de collectie over te nemen niet aanvaard. We hebben eenvoudigweg de middelen niet om ze goed te beheren en conditioneren.‘’ Het stichtingsbestuur is daarnaast geen partij in de bruikleenovereenkomst, die de gemeente destijds met de broeders van Saint Louis heeft afgesloten.