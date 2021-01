Toekomst van ondernemers in Stadsoevers zo klaar als een klontje: ‘Iedereen moet op termijn weg’

Beroepen­feest Roosendaal On Stage gaat digitaal vmbo’ers helpen bij loopbaan­keu­ze

6 januari ROOSENDAAL - Om vmbo’ers van scholen in Roosendaal en Oudenbosch ook tijdens de pandemie te helpen bij hun beroepskeuze, wordt Roosendaal On Stage dit jaar deels digitaal gehouden. On Stage is een jaarlijks terugkerend project waarbij leerlingen en bedrijven in de regio aan elkaar worden gekoppeld.