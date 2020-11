Toekomst protestantse kerk verzekerd met jonge kerkelijk werker

OUDENBOSCH - Vanuit een studentenflat in Utrecht kwam het domineesechtpaar Harm-Jan en Charlotte Inkelaar begin jaren negentig naar Oudenbosch. Bijna dertig jaar later gaat hij met emeritaat en krijgt zij assistentie van een kerkelijk werker, Gerarde de Jong.

Passend bij zijn bescheiden karakter was de afscheidsdienst van dominee Harm-Jan Inkelaar zonder al te veel poespas. Vanwege de maatregelen konden niet veel kerkleden in het protestantse kerkje bijeen zijn. ,,Vanaf half maart kwamen de diensten al online bij de mensen thuis. Jammer dat het persoonlijke contact dan wegvalt, hoewel de pastorale zorg natuurlijk verder reikt dat de zondagsdiensten. Evengoed was het een warm afscheid.‘’

Goede banden

Dertig mensen in de kerk en twintig in de Pastorije zwaaiden de predikant uit. Hoe anders was dat 29 jaar geleden toen de Inkelaars hun intrede maakten in het Koepelstadje. ,,Onze kerk in de Fenkelstraat was te klein, dus werden we in de kapel van Saint Louis aan iedereen voorgesteld. De banden met de katholieke kerk zijn altijd goed gebleven.‘’

Hoewel Oudenbosch te boek staat als rooms-katholiek bolwerk is van enige animositeit geen sprake. Harm-Jan: ,,We kijken vanuit onze pastorie uit op de basiliek, niks mis met zo’n uitzicht. Langs beide kanten elkaar leren waarderen, kijken wat je verbindt in plaats van op zoek gaan naar tegenstellingen.’’

Quote Ik hoop een brug te slaan tussen jong en oud Gerarde de Jong, Kerkelijke werker PKN Oudenbosch

Bij het tweede eeuwfeest van de protestantse kerkgebouw, was de pastoor uitgenodigd om met beide dominees de speciale koffiekoek in de vorm van een duif te proeven.

Uiteenlopende types

De vraag of het gezin Inkelaar in West-Brabant op haar plaats was, hoeft niet gesteld te worden. Het komt niet zo vaak voor dat dominees langer dan tien jaar in dezelfde gemeente prediken. Harm-Jan gaat met emeritaat in dezelfde gemeente als waar hij begon. ,,Mijn vrouw en ik zijn uiteenlopende types. Zij heeft Oudenbosch onder haar hoede en ik stond als predikant voornamelijk in Oud Gastel. De preek vormt een belangrijk onderdeel van de dienst. Ik ben geneigd de bijbel dieper te doorgronden en dat over te brengen op mensen. Wat we gemeen hebben is ons streven om tussen de mensen te staan. De eerste vier jaar zonder, daarna mét toga aan, omdat het beter aansluit bij de liturgie.’’

De protestantse kerk van Oudenbosch/Oud Gastel telt ongeveer zevenhonderd leden. Die komen ook uit omliggende dorpen Bosschenhoofd, Rucphen en Kruisland. Een vrouw op de kansel was in Oudenbosch al normaal geworden. Nu komt daar de 28-jarige Gerarde de Jong uit Oud Gastel bij. Geboren in de biblebelt van Goeree-Overflakkee gaat de afgestudeerd theologe als kerkelijk werker het pastoraat en jeugd- en jongerenwerk in haar woonplaats en Kruisland vervullen. ,,Ik hoop een brug te slaan tussen jong en oud.’’