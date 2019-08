Toekomst lacht rennertjes Willebrord Wil Vooruit toe

SPRUNDEL/RUCPHEN - Bij een afscheid horen tranen, maar juist die waren dinsdagavond absent bij Willebrord Wil Vooruit (WWV). Sterker: veel lachende gezichten bij het laatste trainingsrondje in de Sprundelse polders. Bij ouders, verkeersregelaars en bestuursleden. Alleen strakke koppies bij de jonge rennertjes. Want een trainingsavond is tenslotte een trainingsavond.

WWV kan de toekomst zonnig tegemoet zien. Dat de wielerclub na 38 jaar een eigen onderkomen heeft aan de Binnentuin zorgt voor nieuwe aanwas. ,,Bij de jeugd hebben we er al tien bij’’, laat voorzitter Jerry Maas weten. ,,En het seizoen moet nog beginnen.’’ In tenue rijdt hij mee van Sprundel naar het nieuwe onderdak in Rucphen. Net als wethouder Martien de Bruijn, gehuld in een shirtje uit zijn tijd als amateurwielrenner. Inderdaad: ook van Willebrord Wil Vooruit.

Volledig scherm Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr stuurt de renners van WWV weg voor een laatste rondje in de polders bij Sprundel. © Herbert Kats

Speciaal voor de gelegenheid vlagt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr een flink peloton weg voor een paar laatste kilometers op de openbare weg, net buiten het dorp. ,,De wethouder rijdt ook mee, fiets ‘m eruit’’, luidt haar aansporing. Dat lijkt te werken want het jonge talent schiet weg. Onder begeleiding van de (ingehuurde) Verkeers Regelaars Group, de laatste vier jaar belast met de veiligheid van het jonge wielertalent. ,,Heel goed geregeld’’, weten Barry en Paulien Vermunt uit Standdaarbuiten die hun zoon halen en brengen. ,,Daardoor kan de focus volledig op het wielrennen.’’

Bas Hermans, coördinator van de zestig man sterke groep, is niet bang dat zijn mensen in een zwart gat vallen nu de trainingen naar het nieuwe parkoers worden verplaatst. ,,Genoeg te doen. We staan ook bij de Singelloop in Breda en de marathon van Eindhoven.’’

Kantine

Net als de toegestroomde aanhang verheugen de regelaars zich op een kijkje op de Binnentuin. ,,En straks is er ook een kantine’’, klinkt het vol verwachting. Als het clubgebouw klaar is, wacht het échte openingsfeest. ,,Ik verwacht of een maand of vier’’, zegt voorzitter Jerry Maas. WWV deelt dat onderkomen met atletiekvereniging AVR’90.