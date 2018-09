Toegangsweg Lidl-distributiecentrum opnieuw vertraagd

De gemeente Halderberge, die de omgevingsvergunning moet afgeven, is vergeten het ontwerp te publiceren in de Staatscourant. De ondernemersvereniging Business Center Borchwerf II tekende bezwaar aan bij de Raad van State omdat zij niet in kennis waren gebracht van de terinzage legging van de plannen.

De bestuursrechtspraak stelde de bezwaarmakers vanwege de vormfout in het gelijk. Halderberge moet een tweede keer het bestemmingsplan ter inzage leggen en zorgen dat de advertentie niet alleen in de Halderbergse Bode, maar ook in de Staatscourant verschijnt.

Publicatie

Wethouder Hans Wierikx vindt het vervelend dat het bestemmingplan, die de toegangsweg mogelijk moet maken, opnieuw in procedure moet worden gebracht. ,,De Raad van State heeft inhoudelijk geen opmerkingen gemaakt over het bestemmingsplan. Alleen de publicatie moet over.''

De nieuwe ter inzage termijn is 30 augustus begonnen en loopt tot 10 oktober. Halderberge bekijkt nog in hoeverre de besluitvorming versneld kan worden om verdere vertraging te voorkomen. ,,Naar verwachting gaat het distributiecentrum in april volgend jaar open. De planning hoeft niet in de knel te komen, maar ideaal is het allemaal niet.''

Protest

Eerder dit jaar moest de aanleg van de weg ook al worden stil gelegd toen bleek dat de omgevingsvergunning niet door Roosendaal maar door de gemeente Halderberge moest worden afgegeven. De ondernemersvereniging Borchwerf II, belangenbehartiger van negen bedrijven, tekende ook toen met succes protest aan bij de Bredase rechtbank.

Het nieuwe Lidl-distributiecentrum staat weliswaar op Roosendaals grondgebied maar de 400 meter lange doorsteek tussen de straten Blauwhekken en Gastelseweg als ontsluiting voor het verkeer van en naar Lidl ligt wel degelijk op Halderbergse gronden. Buurgemeente Halderberge nam de vergunningverlening over, maar vergaloppeerde zich met het ter inzage leggen.

Niet tegen Lidl

Business Center heeft al aangegeven opnieuw bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan. ,,We zijn niet tegen de vestiging van het Lidl-distributiecentrum'', zei advocaat Marnix Wolf namens de ondernemers in een eerder stadium al, ,,Wel wijzen we de ontsluiting van het bedrijf langs Borchwerf veld F af.''