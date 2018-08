Toegang tot Rucphen is wekenlang dicht

VIDEO Eerste lessen van Norbertus college in Roosendaal­se bioscoop bevallen

23 augustus ROOSENDAAL - Het is even wennen voor de leerlingen, maar het bevalt heel goed, lessen in van die mooie stoelen in een bioscoop. Het Norbertuscollege maakt tijdelijk gebruik van de zalen van de buren, de bioscoop aan de Brugstraat.