Toegang bewaakte fietsenstalling bij station Roosendaal deugt niet

Hoevense Polderlo­pers krijgen voorproef­je van vernieuwd café In Den Bocht

20 augustus HOEVEN - Hoewel café In den Bocht grondig verbouwd wordt, kunnen deelnemers en bezoekers aan de Polderloop dinsdagavond al wel wat komen drinken. In februari droeg de tachtigjarige Nico Freling het poldercafé over aan Egi van Gool (52) en Ilse Lazeroms (48) uit Hoeven. Zij maken er, in eigen tempo, Huiskamer In den Bocht van.