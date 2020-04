Toch weer tweerichtingsverkeer in stukje Dorpsstraat Sint Willebrord

Of de proefperiode in coronatijd een juiste weergave is, valt nog te bezien. Toon Valentijn uit de Bartokstraat merkt dat het flink rustiger is in de straat. ,,Maar of dat komt door de verkeersmaatregel of omdat iedereen thuiswerkt?‘’

Lanteern

Het gaat om het weggedeelte tussen de Sportparkstraat en de Mgr. van Rooijstraat. ,,Een stukje Dorpsstraat van 250 meter lengte‘’, duidt wethouder René Lazeroms de situatie. Ruim drie jaar geleden ging de straat op de schop. Andere klinkers erin, maar ook nieuwe voorrangsregels en eenrichtingsverkeer ter hoogte van gemeenschapshuis De Lanteern.

Die laatste maatregel werd vaak genegeerd. ,,Of het was het rechtst van de sterkste. Wie van de twee drukt z'n auto het eerst door de versmalling?‘’, zegt Valentijn, die in zijn straat het waterbedeffect meemaakte. ,,De Bartokstraat bleef immers wél tweerichtingsverkeer. Omdat het dan iets langer omrijden is, trappen automobilisten net even harder op het gaspedaal. In een straat met jonge gezinnen geeft dat geen veilig gevoel.‘’

Proef doortrekken

De Willebrorder zocht contact met buurtgenoten, die er hetzelfde over dachten en stapte naar de gemeente. ,,Het heeft even geduurd, maar nu draaien ze de verkeerssituatie weer terug naar vroeger.‘’ Overigens denkt Valentijn graag mee voor de hele omgeving. ,,Het was misschien beter geweest om de proef door te trekken tot aan de Weberstraat, zodat ook die buurt niet overbelast raakt met verkeer.‘’

Dat is gelijk ook het manco van de lange Dorpsstraat, waar ook de voorrangsregels niet overal eenduidig zijn. Al eerder maakten omwonenden bezwaar tegen de versmalde hoofdweg door Sint Willebrord, waardoor het voor fietsers te gevaarlijk zou zijn. Ook de bocht van Dorpsstraat naar Poppestraat ging een tweede keer op de schop omdat vrachtwagens de draai niet konden nemen.