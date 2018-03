Toch wat vertraging aanleg glasvezel in Rucphen

De lange aanloop van het project Breedband Buitengebied Rucphen (BBR) werkt door in de aanleg van het glasvezelnet. BBR verschoof vorig jaar verschillende malen het besluit over het doorgaan van het project. Nu dit eenmaal is gebeurd heeft de initiatiefnemer nog tot na de Pasen nodig om met alle leveranciers en uitvoerders definitief tot overeenstemming te komen.

,,We hadden gehoopt vóór Goede Vrijdag zo ver te zijn’’, bekent woordvoerder Fred da Graça, die heel enthousiast blijft. Nieuwe streefdatum is 16 april. BBR verschoof verschillende malen het besluit over het doorgaan van het project. De initiatiefnemers hielden de overtuiging dat er voldoende belangstelling was, maar zagen op verschillende ijkdata dat zich nog onvoldoende belangstellenden daadwerkelijk hadden aangemeld.

Belangstellenden

Half januari van dit jaar was het echter zover: BBR passeerde met ruim 580 intekenaars de vooraf geformuleerde eis dat 55 procent van alle mogelijke belangstellenden zich moest aanmelden. Dat aantal liep overigens daarna nog iets op. ,,Het ziet er hartstikke goed uit’’, benadrukt Da Graça dan ook. ,,Maar door de het verlengen van de inschrijvingstermijn moesten we wel met alle partners nieuwe afspraken maken.’’

Volgens hem ligt een complete stappenplan klaar en is het wachten alleen nog op de laatste handtekeningen van de partners in het project. ,,Intussen gaan de voorbereidingen gewoon door’’, verzekert hij. ,, We laten de komende periode zeker niet onbenut, we beginnen alleen wat later.’’ Meteen na 16 april hoopt BBR bewoners te gaan informeren over de uitvoering.

Het is nog steeds de bedoeling dat (een groot deel van) het Rucphense buitengebied nog dit jaar een aansluiting heeft voor snel internet en digitale tv. ,,We gaan het wel gefaseerd uitvoeren’’, zegt de woordvoerder. ,,Het is supergroot, misschien wel een van de grootste stukken buitengebied in Nederland.’’

Kritiek

Breedband Buitengebied Rucphen pareerde eerder kritiek vanuit de gemeenteraad. Het CDA stelde kritische vragen over het tarief dat de intekenaars gaan betalen: zo’n 1500 euro. Volgens de initiatiefnemers is dat echter een bedrag dat past bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied.