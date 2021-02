Toch wat carnavalssfeer proeven dankzij Poelepetaotquiz

ROOSENDAAL - Liefst 111 quizpakketten lagen vanmiddag klaar bij café Het Wapen van Roosendaal, op de Markt. De Poelepetaotquiz zelf is pas 's avonds, maar de voorpret bij het afhalen van de pakketten is voor veel Tullepetaonen al leutig genoeg.

In zo'n pakket zitten, behalve de antwoordformulieren, ook hapjes als huisgemaakte worstenbroodjes, frikandelbroodjes, Vietnamese loempia’s, chips en pinda's: ,,Eigenlijk alles wat ze normaal met carnaval ook naar binnen werken. Daar hebben we dus goed over nagedacht”, zegt Maaike Mathijssen van Het Wapen.

Vorig jaar was de eerste editie van het Poelepetaot, als opvolger van de Kastenavond, gewoon nog een gezellige kroegavond. ,,Dat kon toen gelukkig nog. Dit jaar natuurlijk niet. We maken er daarom een quiz van, via Teams”, zegt Matthijssen. ,,Vanochtend hebben ze een link gekregen waarop ze moeten inloggen, en twee 06-nummers om de ingevulde antwoordformulieren naar door te appen.”

Quote Zo proeven we toch een klein beetje de carnavals­sfeer die we dit jaar zo extreem moeten missen Maaike Matthijssen, Het Wapen van Roosendaal

Omdat de Poelepetaotquiz in principe voor tweetallen bedoeld is, verwacht ze in totaal 222 deelnemers. Een lekker carnavalesk aantal. ,,Ja toch! Ze krijgen vanavond 111 vragen, verdeeld over 11 rondes. En alles ademt carnaval.”

Poelepepraotje

Dat kan evengoed gezegd worden van het afhalen, tussen 14.00 en 16.00 uur. ,,De muziek staat aan, iedereen van het personeel is verkleed. En veel mensen die hun pakketje komen halen trouwens ook. Zo proeven we toch een klein beetje de carnavalssfeer die we dit jaar zo extreem moeten missen.”

En daar hebben ook de stamgasten behoefte aan, zo blijkt. Binnen een halfuur was het al goed druk, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Maar misschien wel meer nog dan voor ‘t Poelepetaot, kwamen de deelnemende Tullepetaonen voor een poelepepraotje. ,,Er wordt behoorlijk wat bijgekletst. Daar hebben we vanavond tijdens de quiz natuurlijk geen tijd voor. Sommige mensen blijven zelfs wel een kwartier staan praten. Het is even wat gezelligheid in deze tijd.”