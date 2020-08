Toch streep door kermis Wouw: ‘Onverantwoord om dit nu door te laten gaan’

,,De gezondheid en de veiligheid van onze inwoners staan voor ons voorop’’, zegt burgemeester Han van Midden over dit besluit. Volgens de gemeente zijn de corona-ontwikkelingen op dit moment dermate grillig dat het onverantwoord is om nu de beslissing te nemen de kermis over een maand door te laten gaan: ,,De cijfers nemen landelijk, regionaal en lokaal significant toe.’’



,,De recente besmettingen bij de supermarkt in Wouw en in de regio West-Brabant geven aan hoe kwetsbaar we nog zijn. De belangrijkste corona-risicogroep op dit moment zijn jongeren tussen 20 en 30 jaar, mede omdat het een doelgroep is die lastig te sturen is. En dit is juist de belangrijke doelgroep van de kermis.’’