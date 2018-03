Toch onderzoek naar één groot verenigingsgebouw voor Roosendaal

ROOSENDAAL - Roosendaal onderzoekt of alle kunst-, cultuur- én maatschappelijke verenigingen onder te brengen zijn in één groot verzamelgebouw.

Daarbij wordt de lijst met te verkopen gebouwen buiten beschouwing gelaten, waarmee ook panden als het voormalige Essent-kantoor weer in beeld komen. Ook de Biggelaar wordt in dat onderzoek nog eens tegen het licht gehouden. Wanneer dat onderzoek moet worden uitgevoerd en wanneer de resultaten bekend moeten zijn, is nog niet duidelijk.

Biggelaar

Dit plan komt uit de koker van Nieuwe Democraten. Aanleiding is volgens fractievoorzitter Ton Schijvenaars de leegloop van winkelcentrum De Biggelaar. ,,Ons eerste gedachte was zo'n verzamelgebouw in De Biggelaar te zetten, maar nu is dat pand slechts een van de opties.'' Aan de andere kant moeten de verschillende verenigingen zoals de clubs in Mariadal en de toneelclubs in het Essent-gebouw noodgedwongen hun stek verlaten.

Intussen is bekend dat de heemkundekring, de filmclub en de modelspoorbouwvereniging uit Mariadal serieus in gesprek zijn over een verhuizing naar de oude Da Vinci-school aan de Bovendonk. Daarnaast hoopt wethouder Toine Theunis de toneelverenigingen in het Essent-gebouw onder te brengen in het Cultuurhuis (voorheen De Suite). Het zou zo maar kunnen zijn dat van de baan is, als er inderdaad in Roosendaal één groot gebouw te vinden is dat aan alle voorwaarden voldoet.

'Kapen'

In dat onderzoek worden ook maatschappelijke verenigingen, zoals stichting We All Care for You, Astrid Helpt! en Jeugdhonk Roosendaal meegenomen. Aanvankelijk richtte het plan van Schijvenaars zich alleen op kunst- en cultuurclubs. De discussie liep donderdag hoog op toen de VLP met een aanpassing ook de maatschappelijke verenigingen hierin wilde betrekken.

Het CDA en de VVD verweten VLP-leider Arwen van Gestel dat hij hiermee vlak voor de verkiezingen het plan van de Nieuwe Democraten probeerde te kapen. Dat schoot Van Gestel weer in het verkeerde keelgat: ,,We denken alleen mee.'' Uiteindelijk trok hij die keutel in, toen Schijvenaars zijn eigen voorstel zelf aanpaste.